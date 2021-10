The Last of Us Left Behind esconde un peculiar ‘easter egg’ a la saga Uncharted

Si eres fanático de The Last of Us, uno de los videojuegos más populares desarrollados por Naughty Dog, te sorprenderás al saber que acaban de descubrir un nuevo ‘easter egg’ que estuvo oculto por mucho tiempo. Este ‘huevo de pascua’ es un guiño a la saga Uncharted, protagonizada por Nathan Drake, y lo puedes hallar en el famoso DLC titulado Left Behind. ¿Llegaste a jugarlo?