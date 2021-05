Otro gran título AAA de regalo. La Epic Games Store sigue fiel a su objetivo de obsequiar no solo una buena cantidad de títulos en 2021, sino también ofrecer un catálogo sin costo de gran calibre. A la gran sorpresa de NBA 2K21 —disponible hasta este 27 de mayo— le sigue Rise of the Tomb Raider, que podrá reclamarse gratis desde la misma fecha.