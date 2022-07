Niños se refugian bajo el mismo paraguas en un día de lluvia para ir a la escuela

Un grupo de niños dio un claro ejemplo de firmeza, debido a que no se amilanó con la fuerte lluvia que caía en la localidad de Chhattisgarh, en la India, y decidió asistir a la escuela. Sin embargo, solo había un paraguas para cubrirse del aguacero, por lo que los pequeños idearon un plan para protegerse. Los seis niños que caminaban con dirección al colegio se juntaron rápidamente y metieron debajo del parasol. Todos andaban al mismo paso para evitar ser salpicados y no llegar mojados a su aula. Mira aquí el tierno video no tardó en convertirse en viral en Facebook. VIDEO: Facebook/@AwanishSharan