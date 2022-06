Deja a su perrita sola por un momento y esta se ‘come’ un billete de 50 soles

A través de TikTok ha sido compartido un video que ha hecho reír a miles de usuarios en esta y otras redes sociales. ¿Qué ocurrió? Una perrita cometió una increíble travesura que dejó a su dueño sin palabras. Esta canina no tuvo mejor idea que aprovechar un momento a solas para morder lo primero que encontró: un billete de 50 soles. Cuando el joven vio lo que había ocurrido, no pudo evitar enojarse, aunque no faltó momento para una broma. “Oficialmente, Cali está en adopción”, dijo con humor al ver la ‘hazaña’ de su perrita. VIDEO: TikTok.