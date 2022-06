Hombre infla un colchón para la visita y su perrito se sube para cometer la peor travesura

Una vez más las mascotas hacen de las suyas en las redes sociales. En esta ocasión, se trata de Bruno, un travieso perrito, el cual no tuvo mejor idea que hacer sus necesidades donde no correspondía. Su dueño inflaba un colchón para recibir a una visita en su casa, cuando el can decidió subirse a este. Pese a que al principio todos pensaron que solo estaba jugando, a los pocos segundos, el cachorro orinó sobre el inflable y ocasionó un desastre. Su dueño no tuvo tiempo de reaccionar y todo quedó registrado en un video que ya se ha vuelto viral en varias plataformas virtuales.

Perrita amamanta a un zorro huérfano y lo cuida como si fuese su propio cachorro

Los animales que quedan huérfanos de madre viven momentos de tristeza y soledad. Para evitar que una cría de zorro pase por lo mismo, una joven logró que su perrita se convierta en esa figura que le faltaba al raposo. La emotiva escena compartida en TikTok mostró la evolución que tuvo el pequeño en compañía de su ‘mamá’ perruna.

“La familia no siempre es la sangre”, recalcó la usuaria @52paws al ver que el pequeño animal era aceptado por su mascota. Rodeado de los demás cachorros, el zorrito pudo alimentarse de la leche de su nueva ‘madre’ sin incomodar al resto de la jauría.