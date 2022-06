Una vez más las mascotas hacen de las suyas en las redes sociales. En esta ocasión, se trata de Bruno, un travieso perrito, el cual no tuvo mejor idea que hacer sus necesidades donde no correspondía. Su dueño inflaba un colchón para recibir a una visita en su casa, cuando el can decidió subirse a este. Pese a que al principio todos pensaron que solo estaba jugando, a los pocos segundos, el cachorro orinó sobre el inflable y ocasionó un desastre. Su dueño no tuvo tiempo de reaccionar y todo quedó registrado en un video que ya se ha vuelto viral en varias plataformas virtuales.