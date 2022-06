Perrito se ‘hace el muerto’ y su familia teme lo peor, hasta que observan que estaba dormido

Miles de usuarios en TikTok no han parado de reír gracias a este reciente video subido a la plataforma. Se trata de la curiosa travesura de un perrito, el cual puso de cabeza a toda su familia al tener una singular posición para dormir. Todos pensaron lo peor hasta que se dieron cuenta de lo que en verdad ocurría.

En el video publicado por @choforitoh se puede apreciar cómo el perrito está acostado boca arriba en la terraza de su casa. Desde lejos, su familia lo observa confundida, pues había adoptado una posición que era de temer.

Todos se acercaron para ver qué le había ocurrido, pero al verlo respirar se dieron cuenta de que solo estaba profundamente dormido. Uno de los dueños del can no dudó en sacar su teléfono para grabar este gracioso momento.

“Casi nos da un infarto”, es la descripción de este video en el que se muestra al travieso perrito profundamente dormido.

Tras compartir estas imágenes en TikTok, más de 190.000 usuarios dejaron un like en la publicación, además de divertidos comentarios. “Estaba descansando profundamente y casi en paz”, “Se les olvidó enchufarlo y ponerle pila”, “Los entiendo, me ha pasado con mi bebé y casi me muero”, escribieron algunos.

