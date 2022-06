Jhoel, el niño de 8 años que monta su inseparable llama para asistir diariamente al colegio

Un niño de 8 años dejó en claro que, para cumplir los sueños, no debe haber nada que te detenga. Se trata de Jhoel Guanotuña, un pequeño residente de la provincia de Cotopaxi en los andes de Ecuador, quien no dejó que la falta de transporte fuera un problema para asistir a la escuela. Por ello y con la ayuda de su inseparable llama Benjamín, recorre por una hora los agrestes caminos para ir al colegio. María Chaulisa, madre del intrépido escolar, afirmó a CNN que está muy contenta, pues su hijo logrará lo que ella no pudo cumplir: ir a la institución educativa. Mira aquí el emotivo video de YouTube.