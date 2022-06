Sin duda, no hay éxito musical que no tenga sus respectivas parodias. En este caso, la canción del momento está siendo “Mi bebito fiu fiu” de Tito Silva Music, y no ha tardado en ser reinterpretada. Hablamos de “Pinochito fiu fiu”, un hit con el que el recordado y polémico exasesor del expresidente Martín Vizcarra, Richard Swing, se ha atrevido a versionar este tema y está arrasando TikTok.