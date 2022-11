Denuncian pésima atención y carencias en el Hospital de la Policía Nacional

Pacientes denuncian al Hospital de la Policía Nacional, en el distrito de Jesús María, por pésima atención y malos tratos. Lucía Novoa, abuela de una menor con síndrome de Goldenhar, señaló en “Punto final” haber recibido mala atención y falta de empatía en este centro de salud cuando su nieta era atendida . “El doctor de Otorrino me dice: ‘su niña tiene malformaciones y no va escuchar’. Que un médico me diga así, sentí impotencia” expuso. Asimismo, los afectados indicaron que este lugar no cuenta con los especialistas correspondientes que requieren y que sus áreas están pésimas condiciones.

De acuerdo a Latina, Saludpol, en el primer semestre de este año, recibió 36 millones de soles, sin embargo, los mismos pacientes son los que tienen que asumir los gastos de sus medicamentos por falta de estos en esta entidad. “No hay medicamentos de farmacias. Yo misma tengo que comprarlos y están caros” dijo una de las afectadas. VIDEO: Punto Final