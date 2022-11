Pacientes denuncian al Hospital de la Policía Nacional, en el distrito de Jesús María, por pésima atención y malos tratos. Lucía Novoa, abuela de una menor con síndrome de Goldenhar, señaló en “Punto final” haber recibido mala atención y falta de empatía en este centro de salud cuando su nieta era atendida . “El doctor de Otorrino me dice: ‘su niña tiene malformaciones y no va escuchar’. Que un médico me diga así, sentí impotencia” expuso. Asimismo, los afectados indicaron que este lugar no cuenta con los especialistas correspondientes que requieren y que sus áreas están pésimas condiciones.