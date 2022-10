“No caigan en esa estafa”: joven denuncia que hackearon su Facebook para revender entradas falsas

Claudia, una joven médica de San Juan de Lurigancho, denuncia que delincuentes hackearon su página de Facebook y, a través de esta, vender entradas falsas para conciertos en Lima. Según contó, en un primer momento, los sujetos utilizaron su cuenta para pedir dinero a sus familiares, quienes al detectar que no se trataba de ella, reportaron su perfil. Entonces, los estafadores cambiaron el nombre a ‘Nataly Rosales’, pero dejaron las fotos de Claudia. Luego promocionaron la reventa de tickets para el evento de Bad Bunny y consiguieron engañar a un grupo de ciudadanos. “Las personas estafadas se reúnen para venir y atacarnos (...) No caigan en esas estafas, no le compren a revendedores”, pidió la muchacha. Asimismo, dijo que acudió a la Dirincri para sentar una denuncia policial; sin embargo, las autoridades hicieron muy poco por ayudarla. Un caso similar ocurriría con la cuenta de su madre. VIDEO: ATV