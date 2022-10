Pamela Cabanillas, estafadora de 18 años, aseguró que no obtuvo S/ 2 000 000 por vender entradas falsas para conciertos de artistas internacionales en Lima, sino más bien alrededor de S/ 100.000 a S/ 150.000. La líder de Los QR de la Estafa, según investigaciones de la Policía Nacional, se encuentra escondida en Europa y desde ahí declaró para un dominical. “Yo no tengo, por eso pido a las autoridades, así como a los bancos, que por favor vean mi reporte bancario, al BCP, al Interbank, al BBVA, que vean mis reportes bancarios, porque yo no tengo esa cantidad, no ha entrado a mi cuenta”, afirmó. Además, la joven aseguró que no va a poder devolver el dinero porque “ya se lo gastó” en ropa, zapatillas y salidas. De acuerdo con la División de Estafas de la Dirincri, la acusada tiene un proceso legal abierto por pertenecer a una banda criminal, por estafa agravada y por delito informático contra la fe pública. VIDEO: Panamericana