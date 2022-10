Pamela Cabanillas Soley salió de la clandestinidad para informar que se entregará a las autoridades europeas tras estafar a miles de personas con entradas falsas en el concierto de Daddy Yankee. La joven de 18 años señaló que no devolverá la plata porque ya no lo tiene. “ Lamentablemente, no van a poder recuperar su dinero porque yo me lo he gastado. (…) No, no cuento con el dinero”. VIDEO: “Panorama”