Callao: asesinan a mujer con 6 meses de embarazo en La Paradita

Más de 10 disparos fueron perpetrados contra una comerciante ambulante de la avenida Cochrane, en el Callao. El sicario llegó caminando hasta el puesto de la víctima, identificada como Clara Solari, de 38 años, en la zona conocida como La Paradita. “Ella vendía dulces, caramelos. Era conocida. Estaba embarazada”, expresó una vendedora. Según los comerciantes, Solari tenía seis meses de gestación. Agentes policiales llegaron rápidamente para auxiliar a la agraviada, quien aún tenía signos vitales; sin embargo, no resistió y solo se confirmó su deceso al llegar al hospital Daniel Alcides Carrión . Otros vendedores afirmaron que la fémina se dedicaba al préstamo de dinero entre los negociantes del mercado; no obstante, el móvil del crimen aún está en investigación. En diciembre del 2019, también habrían intentado ultimarla con varios disparos, pero logró salvarse . La Policía no descartó que se trate de un presunto ajuste de cuentas. VIDEO: “América noticias”