Pamela Cabanillas: joven que estafó a miles con entradas falsas se burla de sus víctimas

Pamela Cabanillas Soley, una joven de 18 años que fugó a España el 17 de octubre, lideraba una red criminal que vendía entradas falsas a conciertos; no obstante, no contenta con llevarse casi 2 millones de soles, desde la clandestinidad se burla de sus víctimas. “Ayúdenme a buscar los 2 millones de soles. No los veo reflejados en mi cuenta”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Aitana Lozano, una cuenta creada por ella para seguir posteando. VIDEO: Arriba Mi Gente.