Desde Jesús María, la madre de Richard Revollar Corrales, una de las víctimas del reciente tiroteo ocurrido en el domicilio de una familia peruana en Virginia, narró que el joven había llegado a Estados Unidos en agosto de este 2022 para trabajar como ayudante de sus compatriotas. Lamentablemente, el connacional perdió la vida al lado de sus empleadores, quienes también le habían brindado alojamiento. "Lo único que pido es la visa humanitaria para poder traer a mi hijo, familiares directos no tengo en Estados Unidos, tengo familia de cariño, han hecho la vigilia, pero no pueden hacer nada, porque no son directos. Yo solo pido la visa para viajar. No estoy pidiendo dinero, pero sí la visa para poder traer a mi hijo", señaló.