Extorsionadores a bordo de tres motos lineales interceptaron al conductor de una mototaxi de la Empresa de Transportes Túpac Amaru de Villa. Posteriormente, amenazaron al chofer y luego incendiaron la unidad. El hecho se dio el último viernes 14 en la av. Miramar, en el asentamiento humano Nueva Esperanza de Villa, Chorrillos. Uno de los directivos de la empresa indicó que desde hace semanas viene recibiendo amenazas por WhatsApp si no realiza el pago de 1.500 soles. “Si no me cooperas, si no buscas la manera de comunicarte conmigo, con nosotros, te vamos a seguir quemando todas tus motos”, se escucha en uno de los mensajes de audio. VIDEO: “Latina noticias”