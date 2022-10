Durante la madrugada del 12 de octubre, la Policía Nacional del Perú logró hallar el cadáver de Karla Zelaya, turista hondureña que fue reportada como desaparecida hace dos semanas por sus familiares. Según los parientes de la joven, ella viajó desde Londres con su pareja, Jorge Alfredo Minaya Garay, para conocer Machu Picchu. Sin embargo, perdieron contacto con ella y con él, lo que hizo incrementar las sospechas de que algo no andaba bien. El hermano de la víctima cuestionó al asesino de su hermana para intentar saber su paradero, a lo que Minaya respondió: “La he puesto ahí, en un terreno, no tengo cara para ver a nadie”, confesó. Video: Panamericana