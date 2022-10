Germán Mendoza Espíritu, chofer de combi, fue asesinado a balazos por un presunto cobro de cupos la noche del último martes 11 de octubre en Santa Anita. Sin embargo, su muerte habría sido un error, debido a que sí pagaba los 10 soles que pedía una mafia a cambio de seguridad. De acuerdo a su familia, el ataque estaba dirigido para el dueño del vehículo, quien no accedió a las amenazas. “Él (Germán) había accedido a pagar porque no quería que le hagan daño , era el sustento de su familia, queremos justicia para que nadie más muera en mano de estos sujetos”, dijo un pariente de Mendoza. Por su parte, los delincuentes no se quedaron callados y enviaron un mensaje a los otros choferes. “Parece que no les importara que ayer hemos matado a uno, deben de pagar su cuota diaria porque si no lo hacen les pasará lo mismo. Hablo en serio, no nos importa si tenemos que matar a mil de ustedes para que entiendan, lo vamos a hacer”. Video: Gianella Aguirre/URPI-LR.