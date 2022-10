Carabayllo: presuntos ladrones envenenan a más de 20 perros para robar casas

“Hemos tratado de salvarlos, pero no hemos podido, Caían como moscas”, fue la frase que usó una de las vecinas para describir la triste escena que vivieron los moradores de la zona Santa María de Carabayllo al ver a sus mascotas y perritos del sector morir por envenenamiento, en la mañana del martes 11 de octubre. Presuntos delincuentes, dedicados a robar casas y negocios, dejaron ‘bocados’ a su paso y más de 20 perritos fueron afectados por el veneno . “Tengo tres que han muerto, ya los he enterrado; solo ella (una cachorrita) se ha salvado”, dijo uno de los lugareños que, pese a los esfuerzos, no pudo rescatar a sus mascotas. Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos desconocidos que habrían dejado comida intoxicada. Solo cinco de los animales, lograron sobrevivir. “ A mí me han matado a tres de mis animales, que para mí eran como mis hijos. Uno los ama y no saben el dolor que se siente ”, declaró otra mujer. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha hecho presente en el lugar y los vecinos exigen justicia. VIDEO: “Latina noticias”