En Ate Vitarte, el ciudadano Eulogio Alejos Amaro denunció que delincuentes realizaron compras por más de 4.000 soles con sus tarjetas bancarias luego de robarle bajo la modalidad de la ‘ropa sucia’ cuando hacía cola para efectuar depósitos en un agente. “El día 12 de septiembre fui víctima del hurto de mi billetera, de forma muy sorpresiva, me habían puesto una cosa amarillenta, parecía excremento con un olor raro. En esas circunstancias, un señor muy amable se acerca con papel higiénico para ayudar a limpiarme, seguro en ese momento me sustrae la billetera”, narró. El afectado mencionó que, solo minutos después de este hecho, el banco Saga Falabella se comunicó con él para informarle sobre adquisiciones irregulares a su nombre, algunas de ellas no se cancelaron y el ciudadano de la tercera edad perdió más de 2.000 soles. “Si hubiera sido más (dinero), ahorita estaría en la calle”, lamentó. VIDEO: La República