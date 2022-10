Lucky y Hashi son dos perritos que buscan un hogar. Ambos tuvieron una historia de abandono que te conmoverá. La familia de Lucky vivía en un cuarto en Lince, pero decidieron mudarse. Sin embargo, no lo incluyeron en sus planes y lo dejaron a su suerte. El can regresaba al lugar todas las noches en busca de sus dueños, pero no los encontraba. Por su parte, Hashi fue desamparado en el portón de una vivienda en San Juan de Miraflores. A diario, esperaba que vuelvan por él. Afortunadamente, dos mujeres de buen corazón los rescataron y llevaron a un hospedaje temporal en Chilca. Ahora, ambos buscan a personas responsables y de buen corazón que los incluyan a sus vidas. Si quieres adoptarlos, puedes contactarte al teléfono 964 399 354. ¡Dales un nuevo hogar! Video: La República.