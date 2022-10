Decenas de ciudadanos llegaron hasta los exteriores del JNE para presentar su justificación o dispensa por no haber votado en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. En ese contexto, una mujer, quien afirmó ser personera del partido de Renovación Popular, señaló que no le habían pagado por sus servicios. “Encima soy personera de Rafael y no me pagan, no me dan mis documentos, no me dan mi almuerzo”. VIDEO: Canal N