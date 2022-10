Un adulto mayor de 80 años ha denunciado haber sido desalojado de su casa sin previo aviso, por lo que ha tenido mudarse a una vivienda improvisada de madera ubicada en el cementerio Cristo Salvador, de Villa el Salvador. El octogenario indicó que a pesar de residir en la zona desde hace más de 16 años , su terreno fue vendido por dirigentes del lugar. “Me exigen que me vaya, pero no tengo a dónde ir”, expresó. Por otro lado, la nueva dueña del predio manifestó que cuenta con una constancia emitida por el municipio y que el señor Juancito, como es conocido, se habría mudado hace poco a ese domicilio y no desde el 2005, como él señala. VIDEO: ATV