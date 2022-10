“Es la primera vez que me pasa”, aseguró una de las señoras que no logró cumplir con su deber cívico al cierre de las elecciones 2022.

Tras el término de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, en los exteriores de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el Rímac, diversas personas buscaron cumplir con su deber ciudadano; sin embargo, les fue difícil porque las puertas de los locales de votación cerraron a las 5.00 p. m. este 2 de octubre. “Tráfico horrible. Yo siempre he votado en otro lado (...). Vengo desde Carabayllo (...). Es la primera vez que me pasa”, contó una ciudadana que aseguró ser enfermera. Otro de los casos fue el de una señora que se trasladó desde Lurigancho. “Yo salgo tarde de trabajar. Estoy trabajando en un mercado. No hay descanso”, añadió. VIDEO: Omar Coca/URPI-GLR