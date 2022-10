Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se desarrollan este domingo 2 de octubre y los incidentes no faltaron en distintas regiones del país. En el espacio de sufragio instalado en el Parque del Migrante José María Arguedas, de La Victoria, decenas de ciudadanos se vieron perjudicados al tener que esperar la llegada de los miembros de mesa. Uno de ellos, lamentó que, pese a haber llegado a primera hora, no podrá acudir a tiempo a su centro de labores. “Vengo desde Comas, yo tenía que votar acá y ya tengo que irme por el trabajo, estoy tarde, me están reclamando, me quieren botar del trabajo. Pero les digo que no abren la mesa todavía, no me están entendiendo, pero igual me voy a presentar”, aseguró. VIDEO: Latina