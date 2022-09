San Martín de Porres: perros impiden robo y hacen huir a ladrones que ingresaron a lubricentro

En San Martín de Porres, tres delincuentes intentaron asaltar un lubricentro ubicado en la cuadra 20 de la avenida Carlos Izaguirre. Cámaras de seguridad captaron el momento en que los ladrones abrieron la puerta para pasear por todo el espacio y ver qué objetos de valor podrían llevarse; sin embargo, no contaron con que los dos guardianes del establecimiento, alertarían al dueño. “A las 5.30 a. m. mis perros comenzaron a ladrar, por eso me levanté a ver mis cámaras y me doy con la sorpresa de que dos tipos estaban merodeando mi casa, empecé a gritar ‘¡choro, choro!’ (...). Salí y se fueron, gracias a Dios no me robaron nada, pasé un susto por mi familia”, narró el propietario. VIDEO: América TV