“Debía desalojar en 2020, llegó pandemia y se quedó”: inquilina debe S/ 38.000 de alquiler en SJL

La señora Victoria, una adulta mayor de 66 años, vive un calvario al no poder desalojar de su vivienda a una inquilina morosa. Según contó, arrendó por 1.200 soles mensuales una parte de su casa a Estela Calderón y sus cuatro hijos. Al inicio del contrato, los pagos se realizaban puntualmente. No obstante, con el tiempo todo cambió. Por esta razón, le pidió que se retire del inmueble. Como plazo máximo le dio el 14 de marzo del 2020. Llegada la fecha, la inquilina no desocupó el lugar y, cuando comenzó la pandemia por COVID-19, la situación empeoró. Ahora, en este 2022, la deuda asciende a 38.000 soles. La propietaria, en su desesperación, fue a buscar a Calderón para que se vaya, pero fue agredida por los hijos de esta. Video: ATV.