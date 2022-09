Delincuente llora al ser capturado tras robar un celular en Comas: “Que no lo vea mi mamá”

Un sujeto rompió en llanto al ser intervenido por el Serenazgo de Comas tras robar un celular a una mujer. El delincuente de 24 años pidió a los trabajadores municipales no comunicar del hecho a su madre. “Que no lo vea mi mamá”, suplicó. Alias ‘Mamita’ aceptó que cometió el delito entre las calles Velasco y Túpac Amaru; sin embargo, intentó excusarse por el hecho. “Yo se lo he robado, pero ¿cuál delincuente? Es la primera vez que he robado Madre, perdóname por lo que he hecho”, dijo el ladrón. VIDEO: América TV