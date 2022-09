Ate: vecinos queman mototaxi de delincuentes que intentaron robar en casa

Cansados de los robos y la delincuencia, vecinos del distrito de Ate quemaron el mototaxi de dos ladrones —uno venezolano y otro peruano— que ingresaron a una casa, ubicada en la calle San Juan Bautista, para sustraer objetos de valor. De acuerdo a los ciudadanos, los sujetos vulneraron la seguridad del inmueble, pero no lograron perpetrar el delito porque ellos se dieron cuenta a tiempo y lo impidieron. “Estamos cansados de robos... nos jalan las carteras, nos arrastran, ya no podemos estar así”, señaló una moradora. Asimismo, los pobladores advirtieron que tomarán justicia por su propia mano si es que las autoridades no toman acciones contra el incremento de asaltos en la zona. VIDEO: América