“Paga 150 soles o te hago brujería”: extorsionan a personas con hacerles daño a través de conjuros

Usuario denuncia que su hija es extorsionada por una mujer que realiza brujería. De alguna forma consiguió su número de WhatsApp y su foto. Así, le envió un video en el que le dice que, si no le paga 150 soles, meterá la imagen dentro de un cuervo y enterrará este en el cementerio. “Esta noche quedará todo conjurado para que a usted le llegue lo peor, que las puertas del infierno se abran y todos los demonios se pongan en contra suya, de lo que usted ama. (...) Tiene 24 horas para que me realice el pago de mi consulta, del tiempo, o ya después no tendrá cómo sanar”, asegura la extorsionadora. VIDEO: ATV