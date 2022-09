Piura: padre de familia denunció que le entregaron bebé que no era suyo en hospital

El pasado 23 de agosto, una mujer dio a luz en el hospital de Chulucanas en Piura y lo que era felicidad para la familia terminó convirtiéndose en una pesadilla. Tras ser dada de alta, la pareja recibió una bebé que no era suya. Según el progenitor de la pequeña, su hija no tenía las características físicas de él y su esposa. “La bebé era blanquita y achinadita, y, como pueden ver, yo no soy así (...) la prueba de ADN dio 0% de compatibilidad, no es ni mía ni de mi esposa”, recalcó a ATV Noticias. Video: ATV Noticias.