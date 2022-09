Iquitos: niños estudian con velas tras no tener luz desde hace 5 meses

¡En total abandono! Los niños de cuatro comunidades ribereñas del río Itaya, en Iquitos, denunciaron que los escolares estudian con velas debido a que no cuentan con servicio eléctrico desde hace cinco meses. “Esa es nuestra triste realidad ahorita: la oscuridad. Los niños no tienen cómo estudiar. Tenemos harto material que nos ha dado el Estado para los niños, y, por motivos de energía, no pueden estudiar ellos. Por eso, le pedimos al Gobierno que nos escuche: queremos nuestra electrificación”, dijo uno de los docentes. VIDEO: Panamericana TV