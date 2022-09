“Ya no era yo, era Chucky”, dijo sujeto que lanzó balón de gas a compañero y lo mató

El agresor, identificado como Rafael Vilcatoma Arone, declaró ante las autoridades luego de ser detenido por asesinar a su compañero de trabajo con un balón de gas en Ayacucho. Según el psicólogo forense, Vilcatoma estaría en observación, pues hay un cambio constante en sus declaraciones. “Yo estuve trabajando allí tranquilo y de ahí ya nada; ya no era yo, era Chucky. No sé como lo he matado”, dijo a América Noticias. Video: América