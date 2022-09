Guadalupe Sánchez vivió momentos de terror al ser víctima de secuestro y robo cuando se dirigía al Centro de Lima. La joven madre abordó un colectivo en la avenida Túpac Amaru sin imaginarse que, momentos después, ella y otra pasajera serían retenidas y amenazadas por los delincuentes. “Cuando ya entramos por la espalda de la iglesia Santa Rosa, ingresó por diferentes calles que yo no reconocía. Es ahí donde yo me alerto y empiezo a querer bajar del carro o, de alguna manera, abrir la puerta, pero no se podía porque estaba con llave (...). Nos piden que desbloqueemos nuestros celulares y que ingresemos a los aplicativos móviles de banca por teléfono. Ahí empiezan a revisar el dinero que teníamos en nuestras cuentas para poder retirarlo”, narró la afectada. VIDEO: RPP