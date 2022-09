“Acá la única solución es el dinero”: extorsionadores exigen S/ 5.000 a cevicherías en Lince

Diversos dueños de cevicherías vienen siendo amenazados por extorsionadores que exigen el monto de 5.000 soles. Varios han recibido este mensaje a través de WhatsApp: “Mira, acá somos una organización que está llevando el control de toda esta zona y de los últimos crímenes. Acá, negocio chico y grande tienen que pagarnos. Ni la Policía te va a respaldar. Acá la única solución es el dinero. En caso contrario, voy a meterme a tu casa a matar a uno de tu familia”. No solo eso, algunos también recibieron otros tipos de mensaje amenazante. “No puedo pagar 5.000 soles porque significa perder y no habría más que cerrar el negocio. Es una red que quiere atacar en varios distritos. Aquí, uno no puede emprender porque te cobran cupo”, acotó una de las víctimas. VIDEO: América Noticias