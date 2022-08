Incendio en La Victoria: fuga de agua en mangueras dificultó el trabajo de los bomberos

El incendio registrado en el tercer piso de un inmueble de La Victoria ya fue controlado gracias al trabajo de los bomberos. Tras una ardua labor, que duró aproximadamente una hora, los hombres de rojo lograron apagar las llamas originadas en el edificio donde ciudadanos realizaban trabajos de soldadura. Sin embargo, no hubo facilidades para la atención de la emergencia, ya que las fuentes de agua no estaban habilitadas en la zona, además de las fugas que presentaron algunas mangueras de las unidades bomberiles. De acuerdo a información del comandante Mario Casaretto, no se registraron heridos ni víctimas mortales; no obstante, las pérdidas materiales fueron cuantiosas. VIDEO: Latina Televisión