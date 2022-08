Everardo Zapata, creador de “Coquito”: Cuando empezamos creo que había un 70% de analfabetismo

El hombre que enseñó a leer a miles de generaciones con su libro “Coquito”, Everardo Zapata, ha cumplido 96 años y desde su escritorio le contó a La República acerca de sus inicios y el proceso para lograr que el libro educativo que lo hizo conocido sea una realidad. Del mismo modo, discrepa con el presidente Pedro Castillo cuando este menciona que no se ha avanzado en educación, pues Zapata indicó que en el año 1945 había un 70% de analfabetismo y que ahora no llega ni al 5%. Además, señaló que una de las virtudes que tiene “Coquito” es que, en tres años, los niños ya pueden empezar a leer. Sin embargo, iniciar este proyecto no fue fácil, porque al inicio querían cobrarle 200.000 soles para publicar el libro. Posteriormente, consiguió la impresión gratuita de este para educar a miles de menores de todo el Perú. VIDEO: Juan Carlos Soto/La República