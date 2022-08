Ventanilla: perro hiere de gravedad a 6 personas, entre ellas, 2 menores de 13 y 5 años

Un menor de 5 años volvía de su colegio en Ventanilla cuando un can se abalanzó sobre él y le destrozó el buso escolar. La mordida le ocasionó nueve puntos de sutura en el brazo izquierdo. Si no hubiera sido por una vecina que, ante los gritos de ayuda, salió a socorrerlo, podría haber ocurrido una tragedia, de acuerdo a la madre del pequeño. No solo ello, una adolescente de 13 años también resultó herida por el perro y, al igual que el niño, tiene nueve puntos en el antebrazo por un desgarro de tejido. Pese a que otros cuatro adultos han denunciado lo mismo, el dueño del can no se asume su responsabilidad ni ha puesto bozal a su mascota. Video: Latina