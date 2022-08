José Chávez es un policía en retiro que perdió a su hijo a manos del etnocacerista. “Antauro Humala no merece perdón”, señala indignado por su pronta liberación.

Antauro Humala salió en libertad un año y siete meses antes de lo previsto, una decisión que ya se sabía desde el 2021. Sin embargo, el que se haya hecho efectiva ha causado diferentes tipos de opiniones. Entre ellas destacó la de José Chávez, padre del teniente Luis Luis Chavéz, joven de 29 años asesinado en el Andahuaylazo. Para él, el etnocacerista no merece perdón. “Nunca he leído que ese sujeto se haya disculpado o haya pedido perdón a Dios por su accionar repulsivo ante la vida de las personas. Yo creo que ese hombre no merece ni perdón. Solamente espero el castigo divino porque nadie en este mundo se va sin pagar en esta tierra”, sostuvo. VIDEO: Epicentro TV