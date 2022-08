Independencia: campeón de kung-fu capturó a hampones que asaltaron y golpearon a anciano

A plena luz del día, dos jóvenes asaltaron y golpearon a un adulto mayor de 72 años que minutos antes había retirado dinero del Banco de la Nación en Independencia. Los delincuentes, a fin de cometer su objetivo, no dudaron en agredir al anciano, quien apenas pudo defenderse. Ya con el dinero en su poder, los malhechores huyeron por la avenida Chinchaysuyo. No obstante, en el camino, fueron intervenidos por Diego Huerto Jauregui, campeón panamericano de kung-fu, quien presenció los hechos. Tras varios minutos de persecución, logró detenerlos; sin embargo, no pudo recuperar los más de 1.000 soles de la víctima. VIDEO: América Noticias