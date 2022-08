“No conocía a esos sujetos y lo apuñalaron”: hermana de padre asesinado exige justicia

Luis Giancarlos Girao de 38 años era un padre de familia que llevaba el sustento a sus cuatro hijos, y perdió la vida tras ser acuchillado violentamente a la altura del pecho por desconocidos, en la estación La Cultura del Metro de Lima. La hermana de la víctima explicó que su hermano solo intervino en la gresca para intentar separar a unos hombres, pero que no se esperaba ese trágico final. “No conocía a esos sujetos, y uno de esos lo apuñaló en el corazón”, mencionó a Panamericana. Los malhechores se dieron a la fuga en el lugar y dejaron al padre de familia agonizando, quien fue trasladado al hospital Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, donde murió. “En ningún momento han detenido a ninguna persona. Sabemos que cada estación de tren tiene policías y ninguno se ha acercado. Hasta el día de hoy no se han apersonado para que nos puedan dar los videos y poder saber quién es la persona culpable que ha matado a mi hermano”, añadió su familiar, la cual exige justicia a las autoridades por lo ocurrido. “Lo extraño tanto porque era mi mejor amigo y no es justo que una persona decente, con valores, vengan y lo maten”, refirió. Video: Panamericana.