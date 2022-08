Familiares denunciaron que la Línea 1 del Metro de Lima no se ha comunicado con ellos y no activaron correctamente las medidas para salvaguardar la vida de Luis Giancarlo Girao Durán.

Un hombre, identificado como Luis Giancarlo Girao Durán, murió tras ser apuñalado con un arma blanca dentro de un vagón de la Línea 1 del Metro de Lima. Según el parte policial, el fallecido abordó el tren en la estación Jorge Chávez, en Surco, con dirección a La Victoria. Asimismo, el hermano de la víctima comentó que “efectivos le mencionaron que hubo una pelea dentro del transporte y su hermano intervino para detenerla”. Sin embargo, esto le costó la vida. “¿Por qué a mi hermano lo llevan a un hospital tan lejano cuando hay clínicas más cerca? ¿Dónde están las imágenes de las cámaras dentro de los vagones? ¿Qué pasó con el chofer? ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué no cerraron la estación?”, son preguntas que aún no han sido respondidas, aseguró el familiar. VIDEO: La República