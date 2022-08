La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Miguel Ángel Turpo Vilchez tras cometer un asalto a plena luz del día en el Cercado de Lima. Era mediodía cuando el ratero, conocido en el mundo del hampa como ‘Yo no fui’, metió su mano en un vehículo y se apoderó de un teléfono celular. Este hecho fue registrado por los oficiales, por lo que de inmediato procedieron con su intervención. Ya en manos de los uniformados, el malhechor de 24 años negó el ilícito accionar pese a las pruebas existentes. Se conoció que tienen antecedentes penales por lesiones graves, robo agravado en banda y otros. “Me han intervenido porque me he corrido, me asusté”, intentó justificarse el facineroso. VIDEO: “América noticias”