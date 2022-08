Paciente internado por viruela del mono: “Un cliente vino con lesiones y seguro ahí me contagié”

El Perú ya ha reportado 324 casos de la viruela del mono. Si bien es cierto, el clado de África occidental que ronda en el país no es mortal, esto no significa que los pacientes no puedan presentar complicaciones. Un claro ejemplo son las personas que están internadas en el hospital Cayetano Heredia, como Miguel, quien ingresó al nosocomio luego de que las heridas que le aparecieron en el rostro se agravaran. “Estaba en la panadería y me empezó a dar fiebre y a salir unos granitos. Ante esto, mi jefe me dijo que me haga la prueba y salió positivo. Un cliente vino a con varias (lesiones), seguro ahí pude contagiarme”, explicó el hombre de 40 años. Video: Latina Noticias