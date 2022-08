Han pasado siete años desde el asesinato de Joselyn Cañote (18) en Pisco. Su madre nunca dejó de buscar al autor intelectual de la muerte de su hija, el suboficial de segunda PNP Feliciano Serna Zamalloa, quien se encontraba no habido desde el 2018. Si bien Serna ya tenía una sentencia de 15 años de prisión al ser el autor del crimen, un juez le dio libertad condicional al acusado pese a que existía peligro de fuga. Finalmente, el exagente se escapó y estuvo cuatro años no habido, hasta este último 1 de agosto. La Policía Nacional del Perú, junto con la madre de la víctima de feminicidio, encontraron a Serna dentro de una vivienda en San Juan de Lurigancho. El hombre estaba en la lista de los más buscados con una recompensa de hasta S/ 20.000. La madre relató que su hija conocía que Feliciano Serna era parte de una banda organizada de trata de personas, extorsión y robo. Además, la mujer aclaró que nunca fue su pareja. “Él la conoció con un fin (...) Su cometido era entregarla para la trata de personas. Sin embargo, en Pisco, no se dio esa investigación, sino que solo investigaron de que supuestamente era su expareja”, afirmó. El hombre ya está en manos de la Depincri de San Juan de Lurigancho y se espera que pronto sea trasladado a una cárcel en Pisco. VIDEO: La República