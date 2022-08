Los Olivos. El último 25 de julio, la joven Johanna Bastidas perdió ambas manos tras sufrir un accidente al interior de su trabajo. La agraviada denunció que nunca recibió una asesoría de cómo usar un equipo y le pagaban apenas 240 soles a la semana. Ella manifestó que, si bien en un inicio su exjefa se hizo cargo de las operaciones, ahora ya no quiere seguir costeando el tratamiento que necesita. “Lamentablemente, perdí mis dos manos. Mi jefa, ella costeó los gastos de la clínica, pero ya no quieren hacerse responsables con los medicamentos y otras intervenciones. Es delicado porque aún estoy drenando líquido y sangre. Estoy preocupada porque mi esposo no está trabajando, ya que yo no puedo hacer nada sin ayuda”, expresó en ATV. En esa línea, denunció que la acusada, Pierina Selene Beltrán Ramos, le ofreció 20.000 soles a su hermana por todo lo ocurrido. “Mi hermana recibió su llamada donde le dice que le iban a dar 20.000 soles y que firmáramos en notaría por la pérdida de mis manos (...) Yo no quiero que la pérdida de mis manos se quede ahí”, finalizó. VIDEO: ATV Noticias