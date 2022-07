“Castillo delincuente”: excomandos de Chavín de Huántar protestan en puerta principal del Cuartel

“Di lo que se siente, Castillo delincuente”. Con esta frase, los manifestantes hacen sentir su voz de protesta en los exteriores del Cuartel General del Ejército, en San Borja. Los excomandos Chavín de Huántar y otras personas lograron pasar la seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y ya están en la puerta n.° 1. Según información que obtuvo La República, la manifestación se está desarrollando junto con otros ciudadanos que no están de acuerdo con el Gobierno de Castillo. Además, se conoció que estos militares no fueron invitados porque no brindaron saludo al mandatario durante la ceremonia de rescate de rehenes en abril 2022. VIDEO: América TV