En un enlace de ATV Noticias, Héctor Granados denunció que no puede revalidar su brevete al tener supuestas multas por conducir un camión de Aduanas. Sin embargo, el denunciante aseguró que nunca ha manejado algún vehículo de esa categoría, ya que solo tiene permiso para taxis. “Cuando voy a revalidad mi licencia, me dicen que tengo sanciones y es ahí donde reviso, pero no contaba con ninguna. Primera vez que me pasa. Incluso, ellos mencionan que la sanción es del 2013 y vencía en 2014, pero yo en esas fechas había revalidado mi brevete. ¿Cómo es posible que me renueven si supuestamente tenía papeletas?”, sostuvo. El agraviado señaló que ha intentando solucionar el tema, pero el MTC solo le menciona que hable con Aduanas. Ya van dos meses que el taxista no tiene su herramienta de trabajo. “Me va sancionar. Ahora mis hijos han dejado de estudiar por motivos económicos. Me he ido a la casa de un pariente”, acotó. El hombre pide ayuda y justicia. VIDEO: ATV Noticias